Selon les informations rapportées par les médias français, un homme a perdu son gain évalué à un million d’euros parce qu’il ne l’a pas réclamé à temps. Il avait gagné quelques semaines plus tôt, le tirage de l’EuroMillions. À en croire les précisions du média français Bfmtv à ce sujet, le tirage aurait été fait le 2 décembre 2022. La Française des jeux (FDJ) avait posté un avis sur les réseaux sociaux dans le but de retrouver le joueur. Le bénéficiaire ne s’est malheureusement jamais présenté pour se faire identifier.

Le gain remis en jeu

La structure en charge de ce jeu de hasard en France a dû se conformer à la réglementation en vigueur dans le domaine qu’est de remettre en jeu le gain sous forme « de cagnotte exceptionnelle ou d’offre promotionnelle ». Selon les statistiques fournies par le quotidien francilien, ce ne serait tout de même pas la première fois qu’un gagnant abandonne son gain. Au cours des deux dernières années, 200 millions d’euros n’ont pas été réclamés par les joueurs du Loto, de l’Euromillions et de My Million selon Le Parisien. On retient également que dans certains cas, la Française des jeux (FDJ) sera bien obligée de verser les fonds non recouvrés par le gagnant à l’État.