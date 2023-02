Suite à la levée de suspension de certaines activités, le ministre du cadre de vie et du développement durable José Tonato invite les cabinets de géomètre et d'urbaniste à produire et à déposer au plus tard le 10 février 2023, auprès des communes dont ils sont prestataires, tous les documents techniques actualisés en leur possession en support physique et numérique. L'objectif de cette mobilisation documentaire est de faciliter la mise en œuvre des recommandations du conseil des ministres et surtout le travail du pôle d'experts chargés de revisiter les lotissements/remembrements proposés à la régularisation.

En effet, conformément au relevé des décisions administratives numéro 38/PR/GG/REL/Ord, du conseil des ministres en sa séance du mercredi 23 novembre 2022, le gouvernement béninois a décidé de la mise en œuvre des mesures pour l'assainissement, l'achèvement et la clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi la mesure de suspension a été levée pour certaines opérations qui doivent être achevées et clôturées dans les meilleurs délais. ‹‹ Comptant sur la collaboration habituelle de tous les cabinets de géomètre et d'urbaniste, j'en appelle à leur sens élevé de professionnalisme et les exhorte à se mobiliser auprès des communes dont ils sont prestataires, pour accompagner la mise en œuvre diligente des solutions retenues pour les différentes opérations de lotissement et remembrement urbain ››, a conclu José Tonato, ministère du cadre de vie et du développement durable.