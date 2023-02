Pharrell Williams va succéder à Virgil Abloh en tant que directeur artistique à Louis Vuitton, une nouvelle qui a été accueillie avec enthousiasme par les fans de mode du monde entier. En effet, Louis Vuitton a finalement choisi le musicien et producteur américain pour prendre la place de Virgil Abloh, qui a tragiquement succombé à un cancer en novembre dernier. L'annonce de cette nomination a été faite dans un communiqué officiel de la marque, dans lequel on peut lire que « Louis Vuitton a le plaisir d’annoncer Pharrell Williams en tant que directeur créatif Homme avec effet immédiat ».

Sa première collection pour Louis Vuitton sera dévoilée en juin prochain lors de la Fashion Week Homme à Paris. «Pharrell Williams est connu pour être un visionnaire dont les univers créatifs s’étendent de la musique à l’art et à la mode, s’établissant comme une icône culturelle universelle au cours des vingt dernières années. Son habileté à s’affranchir des frontières entre les différents univers qu’il explore s’inscrit tout naturellement avec la dimension culturelle de Louis Vuitton, renforçant ainsi ses valeurs d’innovation, d’esprit pionnier et d’entrepreneuriat» peut-on lire dans un communiqué officiel.

Pour rappel, Pharrell Williams a déjà collaboré dans le passé avec la marque Louis Vuitton, en 2004 et en 2008. Il a également travaillé avec d'autres marques, notamment Adidas, et est très souvent invité aux défilés de mode un peu partout dans le monde. Certains avaient imaginé que le rappeur Kanye West prenne la place de son ami Virgil Abloh, mais il semble que la maison de haute couture ait choisi un de ses collègues à sa place.

Côté musical, Pharrell Williams est considéré par de nombreux Américains comme un génie. Il a collaboré avec les plus grands noms de la pop, mais aussi du rap et du RNB, du rappeur Nelly en passant par Jay Z, Britney Spears, Justin Timberlake, Busta Rhymes pour ne citer que ceux-là. Il est né le 5 avril 1973 à Virginia Beach dans l'état de Virginie. Pharrell a créé le duo de producteurs Neptunes avec son complice Chad Hugo à moins de 20 ans, et ensemble ils ont produit des albums pour de nombreux artistes, tels que Snoop Dogg, Britney Spears, Justin Timberlake et Jay-Z.

Outre sa carrière musicale, Pharrell Williams a également lancé sa propre marque de vêtements, Billionaire Boys Club, en 2003. La marque s'est fait remarquer dans le monde de la mode urbaine, proposant des vêtements et des accessoires de qualité supérieure avec une touche de streetwear. En prenant la direction artistique de Louis Vuitton Homme, Pharrell Williams apporte donc avec lui une grande expertise dans le monde de la mode, de la musique et de l'art, ainsi qu'un engagement en faveur de l'environnement