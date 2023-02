Le président français Emmanuel Macron a affirmé, dans un entretien accordé à plusieurs médias, vouloir la défaite de Moscou face à l'Ukraine tout en mettant en garde contre ceux qui veulent avant tout écraser la Russie. Le président français a réaffirmé sa volonté de favoriser une issue négociée au conflit. Selon lui, aucun des deux côtés ne peut l'emporter entièrement, car les effets de la mobilisation ne sont pas aussi importants que prévu pour la Russie et l’Ukraine ne semble pas pouvoir chasser durablement les soldats russes a-t-il sous-entendu.

« Je suis convaincu qu’à la fin, ça ne se conclura pas militairement … aucun des deux côtés ne peut l’emporter entièrement… ni l’Ukraine ni la Russie, car les effets de la mobilisation ne sont pas aussi importants que prévu et elle-même a des limites capacitaires » a affirmé le président français. Ces déclarations interviennent dans un contexte de tension croissante entre l'Ukraine et la Russie, avec une escalade des violences dans l'est de l'Ukraine, où les forces pro-russes ont intensifié leurs attaques contre les positions des forces ukrainiennes et repris depuis quelques semaines déjà l’avantage. Les propos d'Emmanuel Macron ont suscité des réactions mitigées et ne vont pas plaire aux dirigeants ukrainiens qui, de leurs côtés veulent écraser la Russie.

Pour ceux qui veulent la chute du président russe Vladimir Poutine, Emmanuel Macron a tenu à dire que toutes les options autres que Vladimir Poutine au sein du système actuel lui paraissent bien pires. La porte-parole du Kremlin, Maria Zakharova, a réagi en déclarant que la parole de Macron n'avait guère de valeur et que ces propos démontraient que les USA et leurs alliés européens avaient engagé des discussions sur un changement de régime en Russie.