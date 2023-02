Le sujet relatif à une fédération entre le Mali et le Burkina-Faso a été au cœur de la visite effectuée au cours de cette semaine par le Premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire Joachim Kyelem de Tambèla à Bamako. La proposition qui a été faite dès son arrivée a été plus amplement exposée à son homologue au cours des échanges qui ont eu lieu. «Nous pouvons constituer une fédération souple, qui peut aller en se renforçant et en respectant les aspirations des uns et des autres chez eux», a expliqué le patron du gouvernement burkinabé selon le compte-rendu de la visite.

Ce fut également le moment pour le dirigeant burkinabé de rappeler la tentative d’union qui a eu lieu il y a plusieurs décennies entre les responsables des deux pays et qui a malheureusement échoué. Pour le Premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire Joachim Kyelem de Tambèla, la voie avait juste été tracée par les anciens. «Nos devanciers ont tenté des regroupements, comme la Fédération du Mali, qui malheureusement n’a pas duré. Mais, ils ont montré la voie», a-t-il noté.

Des défis communs?

En effet, dans la période des indépendances, les pays tels que le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso et le Bénin avaient tenté une fédération qui n’a pas porté de fruits. La proposition du dirigeant burkinabé intervient dans un contexte où les deux pays font face à plusieurs situations similaires. Menacés par le phénomène du terrorisme, le Mali et le Burkina-Faso sont dirigés par des militaires qui ont formé des gouvernements de transition après des coups d’état. Ils s’illustrent également par leur divergence avec la France et leur proximité avec la Russie du président Vladimir Poutine.