Facebook a récemment licencié 11 000 personnes, ce qui représente environ 13% de ses effectifs. Peu de temps après, la maison-mère Meta (anciennement Facebook) a annoncé qu'elle augmentait les dépenses consacrées à la sécurité personnelle de son PDG Mark Zuckerberg de 4 millions de dollars, portant ainsi le budget total à 14 millions de dollars. Cette décision a choqué de nombreux internautes, qui ont remis en question la priorité de l'entreprise. L'augmentation de la sécurité de Mark Zuckerberg fait suite à des rumeurs selon lesquelles le PDG aurait des craintes de représailles après avoir licencié autant de personnes.

Pour certains internautes, l'argent utilisé pour sa sécurité aurait pu être servir pour conserver une partie de ces employés. Cependant, le conseil d'administration de Meta a déclaré que l'augmentation était « appropriée et nécessaire dans les circonstances » et qu'elle était en place « pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité en raison de menaces spécifiques à sa sécurité découlant directement de sa position en tant que fondateur, président et CEO de Meta ».

Cette augmentation pourrait être utilisée pour embaucher du personnel supplémentaire, acheter des équipements, des services, des améliorations résidentielles et d'autres besoins liés à la sécurité. Pour rappel, Meta a subi une perte importante en raison de l'investissement démesuré dans le metaverse, qui ne porte pas ses fruits pour le moment, selon certains analystes. Toutefois, pour Mark Zuckerberg, les récents licenciements sont directement liés à la baisse des revenus publicitaires et au ralentissement de l'économie en général.

Ces événements soulèvent de nombreuses questions sur les priorités de l'entreprise et sur la manière dont elle gère ses employés et sa sécurité. Les internautes sont partagés quant à savoir si l'argent dépensé pour la sécurité de Mark Zuckerberg aurait pu être utilisé pour conserver une partie des employés licenciés. D'un autre côté, Meta soutient que l'augmentation de la sécurité est nécessaire pour garantir la sécurité de son PDG, qui est à la tête d'une entreprise importante et controversée.