Le tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie la semaine dernière a causé des dégâts considérables et a laissé un grand nombre de personnes sans abri et sans espoir. Cependant, malgré les conditions dévastatrices, certains miracles ont émergé des décombres. Des histoires incroyables de survivants, y compris des bébés, ont suscité l'espoir et l'émotion à travers le monde.

Le plus récent miracle a eu lieu samedi matin dans la province d'Hatay, où un bébé de 21 jours, prénommé Halit Ali Talha, a été retrouvé vivant dans les décombres d'un immeuble effondré. Le bébé est resté enseveli sous les décombres pendant plus de 128 heures, mais a finalement été secouru par des pompiers. La mère du bébé, malheureusement, n'a pas survécu. Le pompier qui a sauvé le bébé a déclaré : "Loué soit le Seigneur de nous avoir fait vivre un tel moment... La situation est désastreuse, mais quand nous avons de tels miracles, nous rendons grâce à Dieu".

Deux autres histoires similaires ont également ému la toile. En Turquie, un garçon de dix jours et sa mère ont été extraits vivants d'un bâtiment effondré. En Syrie, une mère enceinte a accouché sous les décombres à Jandairis, près de la frontière turque, mais n'a pas survécu. Cependant, sa petite fille, encore reliée à sa mère par le cordon ombilical, a été sauvée.