Ce dimanche 19 février, en clôture de la 24e journée du championnat de Ligue 1, le Paris Saint Germain affrontait Lille. Au terme d'un match spectaculaire, le PSG s'est imposé sur le score de (4-3) grâce à un incroyable coup franc inscrit par Messi dans les ultimes moments de la rencontre. Grâce à cette victoire, les champions sortants confortent leur première place au classement et prennent de l'avance sur leurs poursuivants directs que sont l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. Les trois superstars du club de la capitale française ont été au rendez-vous. Mbappé, Messi et Neymar ont survolé le match. Neymar a été touché à la cheville et ses coéquipiers notamment Kylian Mbappé l'ont soutenu.

Pour Neymar, la soirée ne s'est pas déroulée comme prévu. Auteur d'un but, le brésilien est malheureusement sorti sur blessure, touché à la cheville. Cette cheville est un véritable poids pour le brésilien. Depuis son arrivée au PSG, l'ex-superstar du FC Barcelone a connu diverses blessures au niveau de la cheville, ce qui a fortement impacté sur son rendement et son impact. C'est au cours d'une action anodine que Ney s'est tordu la cheville. La blessure était grave et le numéro 10 parisien a dû être évacué sur civière.

Le diagnostic des médecins est sans appel, Neymar sera absent plusieurs semaines et pourrait manquer le match retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Sur son compte Instagram, Kylian Mbappé a apporté son soutien à son coéquipier. Dans une story Instagram, Mbappé livrera ceci : "Reste fort, toute l'équipe t'attend au plus vite. Allez mon frère". Ce message de la superstar française vient taire les rumeurs qui évoquaient des frictions entre les deux joueurs. Un contre la montre est donc lancé pour Neymar, qui va tout faire pour être du groupe qui va affronter le Bayern Munich dans quelques jours.