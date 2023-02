L'élection présidentielle du 25 février au Nigéria continue de faire parler d'elle, alors que deux partis d'opposition appellent désormais à l'annulation des résultats. Les chefs du Parti travailliste et du Parti démocratique populaire (PDP) ont tenu une conférence de presse pour dénoncer des manipulations et des ratés dans le système électoral électronique, qui auraient influencé le résultat du scrutin. Selon les représentants des deux partis, l'élection n'a pas été libre ni honnête, et les annulations de résultats dans les arrondissements où l'opposition a une prédominance politique sont la preuve de manipulations. Ils ont également appelé à la démission du chef de la Commission nationale électorale, et à la tenue d'une nouvelle élection présidentielle.

Ces accusations sont relayées par les partis et des ONG nigérianes, qui ont observé le déroulement du scrutin. Selon elles, les ratés dans le système électoral électronique ont été nombreux, et ont empêché de nombreux électeurs de voter. De plus, les ONG ont signalé des cas de violence et d'intimidation dans certaines régions du pays, qui ont également influencé le résultat de l'élection.

Aux dernières informations, Bola Tinubu du Congrès des progressistes (APC, au pouvoir) est en tête avec 47% des voix. Il est suivi par Atiku Abubakar du PDP avec 33% des voix, et Peter Obi du Parti travailliste avec 18% des voix. Cette situation souligne une fois de plus la fragilité de la démocratie dans certains pays africains, où les élections sont souvent entachées de fraudes et de violences.