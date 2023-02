La descentes aux enfers de Noël Le Graët se poursuit. Après le rapport accablant de l’audit sur les dysfonctionnements à la Fédération Française de Football, une ancienne collaboratrice révèle le traitement dont elle faisait souvent l’objet de la part du patron du football français. Il s’agit de la directrice générale Florence Hardouin. Par le canal de sa conseillère en communication, celle qui est également sur un siège éjectable se défend en faisant remarquer qu’elle est «la bouc émissaire» dans cette affaire. Ce fut le moment pour elle de rappeler les mots qui lui auraient souvent été adressés par son patron à la Fédération Française de Football. Dans les colonnes du médias l’Équipe, il évoque ce qu’elle brandit comme preuve de harcèlement moral et sexuel.

"Vous me plaisez bien..."

«Un jour, il lui a dit : "Vous me plaisez bien dans votre petit pantalon blanc", une autre fois : "Mon médecin estime que j'irais mieux si je me tapais une grande blonde." Un soir, alors qu'elle refusait de dîner avec lui prétextant un rendez-vous, il lui a lancé : "Faites-vous bien baiser par votre mec !" Et ce genre de propos, il y en a pléthore. Il y a eu aussi des humiliations devant tout le monde. Un jour, il lui a lancé : "Tu m'emmerdes, grande conne !" Il la tutoyait quand il était alcoolisé, sinon il la vouvoyait.», a rapporté le média français. Rappelons que la femme est attendue au siège de l’institution le 21 février prochain. Il lui est reproché dans le rapport d’avoir gardé le silence sur les agissements de son supérieur depuis son arrivée à la fédération en 2013.