Les États-Unis sont prêts à un travail constructif avec la Russie afin de mettre en œuvre toutes les clauses du traité Start de réduction d'armes stratégiques. C'est ce qu'a annoncé mercredi Cara Abercrombie, coordinatrice de la politique de défense et de maîtrise des armements au Conseil de sécurité nationale Maison-Blanche. Selon elle, Moscou n'a pas respecté les conditions posées par le traité Start. "Les États-Unis poursuivront leurs efforts visant à assurer le retour de la Russie à la mise en œuvre de ses engagements. Nous le ferons parce que les États-Unis considèrent toujours la maîtrise des armes nucléaires comme un moyen indispensable de renforcer leurs alliés et la sécurité mondiale. C'est surtout important à l'époque de tensions, quand les mécanismes de protection et la clarté revêtent une importance spéciale. Je voudrais souligner une fois de plus que les États-Unis sont toujours prêts à un travail constructif avec la Russie pour mettre en œuvre toutes les clauses du traité New Start", a-t-elle fait savoir lors d'un séminaire en ligne organisé par l'Association de contrôle des armes de Washington.

Selon elle, la prolongation du traité Start pour cinq ans en février 2021 "a formé la base du rétablissement du dialogue sur la stabilité stratégique avec la Russie, visant à créer les fondations de la prochaine génération de l'infrastructure de maîtrise des armes stratégiques avec Moscou". Le conflit en Ukraine "a torpillé ces plans", a-t-elle ajouté. "Le New Start répond toujours aux intérêts de la sécurité nationale des États-Unis. Il continue de limiter les forces nucléaires stratégiques de la Russie et permet d'avoir une idée sur ses armes et son infrastructure, ce qui aurait été impossible dans le cas contraire", a conclu Cara Abercrombie.