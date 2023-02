Plus de onze mois après le démarrage de l'offensive russe, les combats se poursuivent sur le terrain avec un nombre important de morts dans chaque camp. La Biélorussie, un fidèle allié du Kremlin n'écarte pas la possibilité de participer à l'offensive russe. A quelques jours du premier anniversaire du démarrage de l'offensive russe, le président biélorusse, Alexandre Loukachenko a donné ce jeudi, le seul cas dans lequel son pays pourrait participer à la guerre depuis son territoire.

La Biélorussie d'Alexandre Loukachenko pourrait participer à la guerre en Ukraine à une seule condition: que si elle est attaquée directement. C'est en tout cas ce qu'il faut retenir de l'intervention du numéro un biélorusse qui s'est exprimé ce jeudi 16 Février et dont les propos ont été rapportés par de nombreux médias dont DHnet. "Je suis prêt à combattre avec les Russes depuis le territoire du Bélarus uniquement dans un cas : si ne serait-ce qu'un soldat arrive de là-bas (de l'Ukraine, ndlr.) avec une arme sur notre territoire pour tuer nos gens", a déclaré le numéro un biélorusse.

L'homme fort de Minsk a tenu a précisé que cette assertion ne concerne pas que l'Ukraine mais aussi et surtout tous les voisins de son pays. Il confie que dans ce cas, la riposte "sera cruelle". "Cela n'est pas seulement valable pour l'Ukraine, mais aussi pour tous les autres voisins. S'ils agressent le Bélarus, alors la riposte sera des plus cruelles. Des plus cruelles ! Et la guerre prendra alors un tout autre tour", a martelé l'homme fort de Minsk, soutien indéfectible du chef du Kremlin qui depuis le début du conflit ne s'est pas impliqué directement dans la crise.