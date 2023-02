Boris Johnson, ancien premier ministre britannique voudrait se positionner comme candidat au poste de secrétaire général de l'OTAN alors que Jens Stoltenberg, l'actuel secrétaire général, a annoncé son intention de quitter son poste à l'automne 2023. Dans une interview accordée à The Guardian, M. Johnson a déclaré que l'OTAN était plus forte que jamais. Ardent défenseur de l'Ukraine dans la guerre qui l'oppose à la Russie, il a également estimé que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN était une perspective inévitable.

L'ancien premier ministre britannique a également confirmé ses intentions lors d'un entretien accordé à une chaîne ukrainienne: "C’est une excellente idée. Je dois annoncer qu'il y a des projets […] Je me considère comme candidat. C'est un très bon poste, important. L’Otan est aujourd’hui plus forte que jamais", a-t-il indiqué ce jeudi à la chaîne ukrainienne Rada. L'OTAN est une alliance militaire créée en 1949 pour défendre l'Europe contre l'Union soviétique. Depuis la fin de la guerre froide, l'OTAN a élargi son champ d'action en dehors de l'Europe et est devenue une alliance mondiale. Elle est aujourd'hui composée de 30 pays membres et s'occupe de questions de défense, de sécurité et de coopération politique.

La candidature de Boris Johnson au poste de secrétaire général de l'OTAN ne surprend pas. En tant que Premier ministre britannique, il a soutenu l'OTAN et a plaidé pour une augmentation des dépenses de défense. Il a également été un partisan de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, une question qui divise l'alliance. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est une question sensible en raison de l'opposition de la Russie. La Russie considère l'Ukraine comme faisant partie de sa sphère d'influence et a envahi la Crimée en 2014 en réponse à la destitution du président ukrainien pro-russe Viktor Ianoukovitch. Depuis lors, la guerre dans l'est de l'Ukraine a fait des milliers de morts. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN serait un défi pour la Russie et pourrait entraîner une escalade de la violence.

Le choix du prochain secrétaire général de l'OTAN sera crucial pour l'alliance, qui doit faire face à des défis de sécurité importants, notamment la Russie, la Chine et les groupes terroristes. La candidature de Boris Johnson soulève également des questions sur l'orientation future de l'OTAN. M. Johnson a été un défenseur du Brexit et a pris des positions controversées sur les relations internationales. Certains craignent que sa candidature ne conduise à un affaiblissement de l'OTAN.