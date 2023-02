La situation en Ukraine continue d'alimenter la tension entre la Russie et ses voisins, notamment les pays limitrophes de l'ancienne Union soviétique. Ces derniers craignent les intentions futures de la Russie et se demandent si leur tour ne viendra pas après l'Ukraine. Pour décourager toute velléité future d'attaque de la part de la Russie, plusieurs pays de l'ancienne URSS ont décidé d'apporter leur soutien à l'Ukraine. Le principe étant qu'une défaite russe découragerait toute autre attaque dans la région. Malgré l'aide massive apportée à l'Ukraine par les pays occidentaux, il n'y a toujours pas de signe de retrait prochain de la Russie d'Ukraine.

Le 13 février 2023, l'agence Reuters a rapporté qu'un incident s'est produit près de l'espace aérien polonais. Deux chasseurs F-35 néerlandais ont intercepté trois avions militaires russes venant probablement de l'enclave russe de Kaliningrad. Les avions ont été identifiés comme un avion de reconnaissance russe Ilyushin Il-20M escorté par deux avions de chasse russe Sukhoi Su-28. Les F-35 néerlandais ont escorté les avions hors de la zone d'influence de l'OTAN. La Russie n'a fait aucun commentaire sur la situation jusqu'à présent.

Il s'agit de la première interception de ce type effectuée au-dessus de la mer Baltique par les avions déployés à Malbork, a déclaré la partie néerlandaise qui participe à la sécurité de la zone de l'OTAN en Pologne. Cet incident met en évidence la montée des tensions et l'inquiétude croissante des pays voisins de la Russie face à la situation en Ukraine. Hormis les USA et leurs alliés, plusieurs puissances dont la Chine ont appelé à la résolution pacifique du conflit et à la désescalade de la tension dans la région.