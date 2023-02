L'offensive lancée par la Russie en Ukraine continue d'occuper l'actualité près d'un an après son démarrage. Lancée par le Président russe en Février dernier, l'offensive se poursuit avec un bilan qui s'alourdit de jour en jour. Hier mercredi sur le plateau de BFMTV, le ministre de la Défense ukrainien, Oleksiy Reznikov, s'est exprimé sur le sujet. A en croire ce responsable ukrainien, la guerre ne devrait pas déborder sur les autres territoires et devrait se concentrer en Ukraine. Il est allé jusqu'à dire qu'une guerre entre la Russie et l'Otan va se solder par un échec cuisant de Moscou.

Oleksiy Reznikov, le ministre de la défense ukrainien s'est exprimé une nouvelle fois sur le sujet qui retient toutes les attentions depuis plus de 11 mois maintenant. Selon ce responsable, Poutine sait très bien qu'il va perdre la guerre contre l'OTAN si elle est déclarée. "Poutine sait très bien que s’il rentre réellement en conflit avec les pays de l’Alliance, il perd à 100%. Il présente sa guerre en Ukraine comme une guerre contre l’Occident et il explique qu'il ne peut pas gagner car contre eux il y a l’Otan. Mais en réalité il n’affronte que l’armée ukrainienne", martèle le ministre ukrainien sur la chaine française.

Pour lui, la Russie va probablement lancer une offensive à l'occasion de l'anniversaire du début de l'offensive et la guerre ne devrait pas déborder sur les autres territoires et va rester en Ukraine. "Je pense que c’est exclu et je vais vous dire pourquoi. Poutine voit comment les armes de l’Otan sont efficaces, et ça en nombre limité, et comment il perd sur le terrain", a estimé le ministre de la Défense ukrainien, Oleksiy Reznikov au cours de sa déclaration dans les studios de la chaine française BFMTV.