Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a abordé la question de l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’alliance. Lors d’une visite en Turquie, le patron de l’alliance a plaidé, ce jeudi 16 février 2023, pour l’intégration immédiate de ces dernières dans l’OTAN. Jens Stoltenberg s’est rendu dans le pays pour témoigner à la Turquie, du soutien de l’organisation, après le séisme qui a frappé le pays. Il a, ainsi, exhorté Ankara à intégrer « maintenant » Stockholm et Helsinki à l’OTAN. En effet, l’adhésion des deux pays était bloquée par la Turquie depuis mai 2022. Cette dernière accuse la Suède de notamment d’abriter des militants kurdes, qu’elle qualifie de « terroristes ».

Des manifestations contre l’adhésion de la Suède à l’OTAN

Notons que les relations entre la Turquie et la Suède se sont davantage refroidies après l’affaire du Coran brûlé par des manifestants. Ces derniers avaient protesté contre la Turquie et contre une adhésion de la Suède à l’OTAN. Par ailleurs, le chef de l’État turc, Recep Tayyip Erdogan, avait indiqué que Stockholm ne doit pas espérer un soutien d’Ankara, en ce qui concerne son adhésion à l’OTAN. « Ceux qui permettent un tel blasphème devant notre ambassade ne peuvent plus espérer notre soutien pour leur adhésion à l'Otan » avait-il déclaré.

Pour rappel que les propos de Jens Stoltenberg interviennent plusieurs semaines après que les États-Unis ont indiqué que la Suède et la Finlande sont prêtes à intégrer l’OTAN. Cette position qui était déjà connue de Washington, avait été réaffirmée par le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price, le lundi 23 janvier 2023. « La Finlande et la Suède sont prêtes à rejoindre l'Alliance. Ils le sont en raison de leurs capacités militaires et du partenariat de sécurité de longue date que nous entretenons (...) depuis des décennies » avait-il déclaré, tout en soulignant que : « ce sont des démocraties hautement développées ».