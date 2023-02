Pour le patron de l’Église catholique, la vente d’armes est « le plus grand fléau au monde ». Ces déclarations du Pape François ont été faites dans l’avion qui le ramenait à Rome après son séjour africain. Face aux journalistes, l’évêque de Rome a rappelé ce que représente la violence au Soudan qu’il a visité. Il estime qu’il est assez douloureux comme ce phénomène est provoqué dans ce pays d’Afrique. Il a attribué notamment à l’industrie des armes tous les maux dont souffre le monde.

"Ils sèment la guerre entre eux"

« L'un des problèmes est la vente d'armes. La vente d'armes : je pense que c'est le plus grand fléau du monde. Au sommet aujourd'hui, c'est la vente d'armes. Et pas seulement parmi les grandes puissances. », a-t-il lancé lors de cette déclaration qu’il a faite dans l’avion. « Même à ces pauvres gens, ils sèment la guerre avec eux. C'est cruel. Ils leur disent "Allez à la guerre!" et ils leur donnent des armes. Parce que derrière, il y a des intérêts économiques pour exploiter la terre, les minerais, les richesses. », a poursuivi pour sa part l’autorité religieuse.

Le sort des femmes, des enfants et des personnes vulnérables

Rappelons qu’au cours de ce déplacement au Soudan du Sud, le patron de l’Église catholique s’est attardé sur le sort des personnes les plus vulnérables, les femmes et les enfants qui constituent la majorité des personnes vivant dans des camps temporaires. « Je ne sais pas si cela se produit au Soudan du Sud, mais cela se produit dans certains pays : des jeunes garçons sont recrutés pour faire partie de la milice et se battre avec d'autres jeunes garçons. », a poursuivi le Pape François.