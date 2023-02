Qotto, l’opérateur de services essentiels innovants a levé un financement de 8 millions d’euros pour étendre son réseau de distribution et améliorer ses services en ligne. Ledit financement a été obtenu lors d’une série de table conduite par le groupe IBL basé en Ile Maurice et connu dans les secteurs de l’énergie, des services financiers, de logistique, de distribution et d’ingénierie.

Les clients du groupe Qotto peuvent désormais frotter les mains. La société a obtenu un financement de 8 millions d’Euros pour financer l’extension de son réseau et l’amélioration de ses services afin d’atteindre 25000 clients d’ici la fin de l’année 2023. L’accord de financement est un mélange de dette et de capital provenant du groupe IBL et de ses associés que sont Le Fonds d’accès aux énergies hors réseau (FEI-OGEF) et Cordaid. « Nous sommes très heureux d’accueillir de nouveaux investisseurs et d’étendre notre modèle d’accès aux services essentiels, en capitalisant sur nos systèmes solaires modulaires et ainsi fournir à nos clients une connectivité Internet et des services financiers mobiles. IBL apporte à Qotto plus de 100 ans d’expérience industrielle et commerciale en Afrique. Leur investissement et la signature de ce partenariat confirment la pertinence de notre modèle d’affaires, conçu pour apporter des services essentiels aux populations les plus vulnérables », a déclaré Jean-Baptiste Lenoir, Président et co-fondateur de Qotto. Même sentiment de satisfaction et de joie chez le partenaire financier IBL. « Nous sommes ravis de participer, aux côtés des fondateurs et des équipes de Qotto, à ce qui promet d’être un voyage passionnant pour changer la vie de familles rurales en Afrique. Ce faisant, nous allons bénéficier de leur savoir-faire unique. Avec ses solutions à fort impact social, environnemental et financier sur une Afrique en pleine croissance, Qotto complète parfaitement le portefeuille de solutions d’IBL Energy, dont le cœur de métier est les solutions aux entreprises sur les segments commerciaux et industriels », affirme son Directeur Général Pierre Egot.

Fondée en 2016, Qotto conçoit et distribue des infrastructures décentralisées pour fournir un accès à l’électricité, à Internet et aux services financiers, en zones rurales et périurbaines d’Afrique sub-saharienne. En particulier, Qotto déploie des kits solaires autonomes adaptés aux besoins des habitants des zones hors réseau. Qotto opère actuellement au Bénin et au Burkina Faso. Avec cette levée et ce partenariat, Qotto va lancer ses opérations en Côte d’Ivoire puis en l’Afrique de l’Est. Le groupe complète ainsi sa présence dans le domaine de l’énergie solaire hors réseau avec deux autres types de services : des hotspots Wifi pour l’accès à Internet et des services financiers, en s’appuyant sur sa plateforme propriétaire intégrant des briques IoT, fintech et cleantech. Il affiche une croissance annuelle de 50 % de son chiffre d’affaires, avec une solide base de 11 000 clients actifs à la fin de l’année 2022.