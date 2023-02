Lors de sa visite à Kiev et à Varsovie, le président américain Joe Biden n'a pas abordé la question du règlement diplomatique du conflit ukrainien, ce qui a suscité des critiques de la part de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Selon elle, cela témoigne de la détermination de Washington à intensifier l'escalade avec Moscou. La rencontre entre Joe Biden et le président ukrainien Zelensky a été considérée par Maria Zakharova comme une démonstration de qui dirige réellement l'Ukraine selon Tass.

Elle a également souligné que les États-Unis n'ont même pas mentionné l'intention de régler politiquement la crise, ce qui montre, selon elle, une détermination irresponsable et aventureuse d'intensifier la confrontation avec la Russie. La diplomate russe a également critiqué le nouveau paquet d'assistance militaire de 460 millions de dollars pour les forces ukrainiennes, le qualifiant de "modeste" par rapport aux tranches précédentes. Elle a souligné que l'argent pourrait couler comme de l'eau, mais que le flux n'était pas sans fin.

Maria Zakharova a également attiré l'attention sur les informations selon lesquelles Jake Sullivan, qui accompagnait Joe Biden lors de son voyage, avait exigé que Kiev mène une contre-offensive et atteigne les frontières de la Crimée dans les six prochains mois. Selon elle, cela montre que les citoyens de l'Ukraine ne sont pas perçus comme des humains par les États-Unis.

Cette déclaration de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères témoigne de l'escalade des tensions entre les États-Unis et la Russie, notamment en ce qui concerne le conflit ukrainien. Alors que les États-Unis continuent de soutenir l'Ukraine, la Russie continue de faire pression sur Kiev pour qu'elle cesse son offensive dans l'est de l'Ukraine et retire ses troupes de la région.