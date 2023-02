L'Occident a été surpris par l'efficacité de la Russie dans sa résistance aux menaces économiques, a déclaré ce jeudi le président russe Vladimir Poutine. "Certains de nos secteurs ont été confrontés à des difficultés, c'est vrai, c'était inévitable. Mais je pense que ceux qui ont tenté et tentent toujours de nous créer des problèmes ont été très surpris par notre résistance efficace aux menaces économiques" , at-il indiqué lors de sa rencontre avec les représentants de l'industrie aéronautique.

Il s'est avéré finalement que le système financier, tous les secteurs industriels et tous les services fonctionnaient de manière rythmique et sans à-coups, at-il été constaté. Vladimir Poutine a noté que la Russie n'avait pas réussi à faire face à tous les chocs, mais s'attendait à une croissance économique sur tous les indices cette année. C'est prévu non seulement par les dirigeants russes, mais par les institutions internationales, at-il rappelé. "Ce qui signifie que nous avons dépassé les étapes les plus compliquées, je l'espère, des difficultés que certaines tentent de nous créer et que nous avançons", at-il indiqué.(avec TASS)