Plus d’un an après le lancement de l’ « opération militaire spéciale » russe, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué la possibilité que le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, soit éliminé. Selon ses propos relayés dans un documentaire ukrainien intitulé Year, le numéro un ukrainien a parlé de cette possibilité, si son pays gagnait la guerre face à la Russie. Dans ce cas de figure, le chef de l’État ukrainien a estimé que Vladimir Poutine sera tué par l’un des membres de son entourage. « Il y aura certainement un moment où la fragilité du régime de Poutine se fera sentir à l'intérieur de l'État. Et puis les prédateurs dévoreront un prédateur. Ils trouveront une raison de tuer un tueur » a-t-il déclaré.

« Je ne les vois pas souvent »

Toujours selon Volodymyr Zelensky, la possibilité que la Russie perde la guerre en Ukraine mettrait un terme au régime de Poutine. Notons que ces propos du président ukrainien interviennent après qu’il ait parlé de sa famille. Le jour qui avait marqué le premier anniversaire du début de la guerre, il avait évoqué cette dernière avec les larmes aux yeux. Dans une déclaration faite le vendredi 24 février 2023, il avait déclaré : « Je les aime, ma femme, mes enfants, qui certainement sont les personnes qui comptent le plus pour moi. Je ne les vois pas souvent. Je ne vois pas du tout mes parents. Je suis vraiment fier de ma femme ».

Pour rappel, suite aux propositions de la Chine pour la paix en Ukraine, Volodymyr Zelensky avait trouvé positif l’implication de Pékin dans le processus pour mettre fin à la guerre. D’après Pékin, « la sécurité d'un pays ne doit pas être recherchée au détriment des autres, ni obtenue "par l'expansion ou le renforcement de blocs militaires ». Aussi, le document souligne-t-il que l’unique solution pour mettre fin à la guerre en Ukraine est le retour à la négociation entre les différentes parties. Zelensky avait quand même indiqué ne pouvoir pas se prononcer sur les propositions chinoises parce qu’il n’avait pas encore lu le document.