Du 19 février au 11 mars 2023, l’Egypte accueillera la Coupe d’ Afrique des Nations (Can) juniors. C’est dans ce cadre que les Ecureuils juniors sont mis au vert au Maroc. Après quelques jours de séances d’entrainement, les poulains de l’entraîneur Mathias Déguénon ont livré dans la matinée de ce mardi 07 février 2023 un match amical contre l’équipe de Wydad de Casablanca.

Au terme de la rencontre, la sélection nationale junior du Bénin a dicté sa loi à Wydad de Casablanca par le score de 2 buts à 0. Les deux buts béninois ont été marqués par Rodolpho Aloko à la 7ème minute et Malik Tongui à la 85ème minute. Après ce match amical, les Béninois livreront dans la semaine deux autres rencontres amicales. Il faut signaler que pour la compétition proprement dite, les Ecureuils juniors, évoluent dans le groupe C. Ils croiseront en phase de poule, les crampons avec les Chipolopolos de la Zambie le 21 février prochain. Pour leur seconde sortie, la bande à Mathias Déguénon rencontrera le 24 février 2023 les Aigles de Carthage de la Tunisie et le 27 février 2023 les Scorpions de la Gambie.