Amnistie pour Khalifa Sall et Karim Wade, le dossier avance à pas de géant. Deux mois après avoir instruit son ministre de la justice d’user des moyens légaux pour faire bénéficier à des hommes politiques leur droits civils et politiques, Ismaila Madior Fall et ses services du ministère de la justice ont fini de rédiger le projet d’amnistie de Khalifa Sall et Karim Wade .Le ministre de la justice a ainsi présenté toutes les options possibles au chef de l’état qui devra décider de la voie à suivre.

Parmi ces propositions, il y a le vote d’une loi à l’assemblée en faveur d’une amnistie. Une autre option s’offre aux décideurs, celle de la révision du code électoral qui semble être plus en adéquation avec les peines pour lesquelles les deux hommes politiques ont été condamnés qui relèvent de délits correctionnels et non de crimes. Karim Wade avait été condamné à 5 ans de prison ferme pour enrichissement illicite en 2015 avant d’être gracié et exilé au Qatar par l’actuel chef de l'État Macky Sall .

D’ailleurs les deux camps se sont rapprochés depuis un certains temps et tout porte à croire qu’un accord serait trouvé entre le PDS et L’APR pour un retour à Dakar de Karim Wade qui du reste est le candidat du Parti fondé par l’ancien chef de l’état Me Abdoulaye Wade le PDS. Quant à Khalifa Sall , il avait écopé de 2 ans de prison lié à l’affaire de la caisse d’avance de la Mairie de Dakar dont il était le maire avant sa révocation par le chef de l’état Macky Sall. Ce dernier est actuellement en tournée à l'intérieur du pays pour massifier sa base électorale en perspective de la présidentielle de 2024 dont il s’est déclaré candidat.