La récente brouille entre l’attaquant brésilien Neymar et son entourage au Paris Saint Germain continue d’occuper l’actualité sportive. En effet, cette situation a ramené sur le tapis les rumeurs relatives au départ du Brésilien du club francilien. Selon le journaliste Fabrice Hawkins, le numéro 10 du Paris Saint Germain n’est tout de même pas contre l’option de quitter Paris lors des prochains mois. On retient des propos du journaliste que la condition qu’il pose est que la décision relative à la suspension du contrat provienne des dirigeants du club francilien. Face aux journalistes ce lundi 13 février lors d’une conférence de presse, l’ancien attaquant du Barça a profité de l’occasion pour répondre aux différentes critiques dont il fait l’objet.

"Je me sens très bien..."

Il rappelle dans un premier temps qu’il est en pleine forme physique. Il fera par la suite remarquer qu’il fait feu de tout bois pour donner le meilleur de lui-même. « Je me sens très bien, physiquement je suis bien, mentalement aussi. Certains matchs, les choses ne vont pas très bien, il y a aussi des matchs où vous voulez tout faire, mais ça n’arrive pas, ça fait partie du foot. Ça fait 15 ans que je suis pro, on sait comment ça se passe. Les critiques sont légitimes, chacun à son point de vue. Je le respecte. Je joue mon football, je fais le maximum pour le club et l’équipe et je le ferai jusqu’à la fin de la saison. », a-t-il déclaré ce lundi en conférence de presse avant le match aller entre le PSG et le Bayern Munich en 8e de finale de la Ligue des Champions.