Le général Camille Makosso, célèbre influenceur et pasteur ivoirien a dénoncé le traitement infligé aux Noirs en Tunisie et avertit les autorités que leur comportement raciste ne sera pas toléré. Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, le général a appelé les autorités tunisiennes à agir avec humanité et respect envers les Noirs et a averti qu'il n'hésiterait pas à prendre des mesures si rien n'était fait pour résoudre la situation. Le général Makosso a qualifié la Tunisie de pays raciste, incapable de prendre des mesures humaines envers les Noirs, et a souligné que les Ivoiriens étaient victimes de discrimination et de violences dans ce pays.

Il a également appelé les autorités ivoiriennes à convoquer l'ambassadeur de Tunisie pour lui faire savoir que les actes commis contre les Noirs en Tunisie ne sont pas des actes d'humanité mais des violations des droits de l'homme. Le traitement infligé aux Noirs en Tunisie est un problème grave qui ne doit pas être ignoré. Les Ivoiriens et d'autres immigrants noirs sont souvent victimes de racisme et de violence dans ce pays, rappelant que la Tunisie n'a pas le monopole de la richesse sur le continent, la Côte d'ivoire ayant de bonnes statistiques sur le plan économique.

Les propos du général Makosso sont une mise en garde pour les autorités tunisiennes. Les actes racistes et discriminatoires ne seront pas tolérés selon lui, et des mesures seront prises pour protéger les citoyens noirs et leur dignité. Les autorités tunisiennes doivent agir rapidement pour résoudre cette situation et mettre fin à la violence et à la discrimination contre les Noirs a-t-il poursuivi. Il a appelé les autorités à divers niveaux à vite réagir pour éviter que les populations ne se rendent justice en ciblant les populations maghrébines en Afrique sub-saharienne.