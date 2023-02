Robyn Rihanna Fenty, plus connue sous son nom de scène Rihanna, a fait une apparition remarquée hier dimanche 12 Février 2023, lors du Super Bowl, la finale du championnat organisé par la ligue américaine de football américain, la NFL(National Football League). Comme d'habitude, elle a su captiver l'attention des personnes présentes à cet événement très attendue aux Etats-Unis. Un détail n'est pas passée inaperçu pendant que la star était sur le podium. Quelques heures après sa performance, le représentant de la star a confirmé auprès de TMZ que sa cliente était enceinte.

Ces derniers mois, Rihanna a capté l'attention des médias people après sa grossesse et la naissance de son enfant qu'elle a eu avec une autre star aux Etats-Unis, le rappeur A$AP Rocky. Hier dimanche, elle a encore émerveillé ses fans sur le podium pendant une prestation au Super Bowl. Des médias comme le Daily Mail ont rapporté des gestes jugés étranges que la star barbadienne a posé pendant sa performance. En effet, elle a semblé toucher son entrejambe, puis ses fesses avant de sentir ses doigts.

Notre article ne se focalise pas sur ce qu'elle aurait fait sur le podium mais plutôt sur les révélations faites par son représentant qui s'est confié à TMZ. Déjà sur le podium, les fans avaient pu constaté un ventre rebondi que la star qui a donné naissance à son premier enfant en Mai 2022 n'a pas essayé de cacher. "Le représentant de Rihanna vient de confirmer avec TMZ que sa cliente est bel et bien enceinte !!! Félicitations et super spectacle", peut on lire sur le site du magazine TMZ qui a mis à jour son précédent article sur la prestation de la star.