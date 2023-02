Dans un contexte de guerre en Ukraine, la France et l’Italie ont procédé à une commande de plusieurs centaines missiles antiaériens. L’annonce a été faite en début de semaine par le ministère français des Armées. Selon le département ministériel français en charge de la Défense, l’objectif de cette commande serait de «moderniser et pérenniser leurs capacités terrestres et navales de défense antiaérienne». Il s’agit d’un total de 700 missiles antiaériens moyenne portée Aster dont la commande a été passée au groupement d’intérêt économique franco-italien Eurosam, réunissant MBDA et Thales.

L’annonce de la commande a été faite quelques jours seulement après la rencontre à Rome entre Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, et son homologue italien Guido Crosetto. Toujours selon les précisions du ministère français en charge de la Défense, «cette commande concerne plusieurs versions de ce missile unique en Europe». Pour l’heure, le montant global de la commande n’a pas été rendu public.

"Une des plus importantes commandes de ce missile"

«Il s’agit d’une des plus importantes commandes pour ce missile antiaérien, seul système européen offrant de telles capacités opérationnelles», précise le ministère français avait d’ajouter : «Cette commande globale va nécessiter des adaptations au niveau de l’ensemble de la chaîne industrielle afin de répondre aux enjeux de l’économie de guerre». Notons tout de même que ce n’est pas la première collaboration du genre entre la France et l’Italie sur le plan militaire. Ils «coopèrent depuis les années 1980 dans le domaine de la défense sol-air de moyenne portée autour de l’Aster». Ils ont été rejoints par la suite par la Grande Bretagne.