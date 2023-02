Les autorités américaines ont récemment émis des craintes concernant des entreprises chinoises qui fourniraient une aide à la Russie, qui serait ensuite utilisée en Ukraine. Dans une interview accordée à CBS, Antony Blinken, secrétaire d'État des États-Unis, les entreprises chinoises accordent à la Russie une aide non létale, mais Washington est également préoccupé par la possibilité que ces entreprises fournissent une aide létale à la Russie. Les craintes de Washington sont basées sur les informations disponibles, et les États-Unis ont déjà prévenu les Chinois que cela poserait un problème très grave pour eux.

Le secrétaire d'État américain a également déclaré que la Chine n'avait pas de différence profonde entre les entreprises privées et l'État, ce qui laisse entendre que les entreprises chinoises qui fournissent une aide à la Russie pourraient avoir un lien avec le gouvernement chinois.

Il ya quelques semaines, le Wall Street Journal a rapporté que certaines entreprises d'État chinoises avaient expédié des pièces détachées d'avions de chasse et d'autres matériels militaires à des entreprises du secteur de la défense en Russie. Bien que certaines de ces marchandises puissent également être utilisées à des fins non militaires, les États-Unis sont préoccupés par la possibilité que la Russie utilise ces fournitures à des fins militaires.

La Russie avait nié, dans la foulée des révélations du média américain, avoir besoin d'aide extérieure pour gérer ses stocks et ses ressources. Outre les entreprises chinoises, les banques turques ont été averties des risques de sanctions en raison de leur coopération commerciale accrue avec la Russie, et les entreprises et les banques turques qui travaillent avec des entités russes sous sanctions risquent de perdre leur accès aux marchés du G7.