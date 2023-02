Les dirigeants du G7 ont publié une déclaration à l'issue de discussions en ligne de vendredi, dans laquelle ils se sont engagés à renforcer les sanctions contre la Russie en réponse à son opération militaire spéciale en Ukraine. Ils ont affirmé leur détermination à renforcer les sanctions et à prendre d'autres mesures économiques pour limiter la capacité de la Russie à mener son agression illégale. Les dirigeants du G7 se sont engagés à agir "de manière unie, en imposant de nouvelles sanctions contre la Russie dans les jours et les semaines à venir".

Les dirigeants du G7 ont également promis de prendre des mesures plus sévères à l'encontre des pays tiers qui contournent les sanctions imposées à la Russie. Ils ont appelé ces pays à cesser de fournir un soutien matériel à la Russie, faute de quoi ils devront faire face à des coûts élevés. Le G7 s'est également engagé à empêcher la Russie d'acquérir des matériaux, des technologies et des équipements militaires et industriels avancés fabriqués dans les pays du G7.

Le G7 a également réitéré son intention de tenir le président russe Vladimir Poutine pour responsable de la situation en Ukraine, conformément au droit international. En outre, le G7 a promis de soutenir l'Ukraine "aussi longtemps que nécessaire" en renforçant son soutien diplomatique, financier et militaire à Kiev. Les mesures annoncées par le G7 témoignent de la détermination de la communauté internationale à faire pression sur la Russie pour qu'elle cesse son agression en Ukraine et respecte les normes internationales.