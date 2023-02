Une enquête du Washington Post révèle que les États-Unis aident l’Ukraine à coordonner toutes les attaques de missile contre l’armée russe. Le média américain a notamment cité comme sources plusieurs hauts responsables de l’Ukraine et américains. L’Ukraine serait fortement dépendante « des coordonnées fournies ou confirmées par les États-Unis et leurs alliés ». Ceci aurait ainsi le mérite de faciliter « la grande majorité des frappes utilisant les systèmes de roquettes avancés fournis par les États-Unis ».

«Les Ukrainiens sont chargés de trouver des cibles, de les classer par ordre de priorité et de décider en dernier ressort lesquelles engager », a formellement expliqué responsable américain au Washington Post. La coordination de ces activités se ferait avec les Américains depuis une base européenne. Ce mode opération aurait montré son efficacité face aux forces russes. Cette nouvelle révélation du média américain intervient alors que la Russie a accusé à plusieurs reprises les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN de mener une guerre par procuration en Ukraine.

Guerre par procuration contre la Russie?

À ce sujet, des responsables américains ont fait savoir que les États-Unis avaient des limites dans le soutien qu’ils apportent à l’Ukraine. « Les Ukrainiens sont chargés de trouver des cibles, de les hiérarchiser et de décider finalement lesquelles engager. Les États-Unis n'approuvent pas les cibles, et nous ne sommes pas impliqués dans la sélection ou l'engagement des cibles. », a tenu à clarifier à travers un communiqué le général Patrick Ryder, porte-parole du Pentagone. Rappelons que les États-Unis et les alliés de l’Otan ont mis à disposition de l’Ukraine plusieurs armes au cours de ces dernières semaines.