En Russie, une Américaine a été mise aux arrêts parce qu’elle promenait une vache. À en croire les informations rapportées par les médias locaux, la femme du nom d'Alicia Day a été arrêtée à proximité du Kremlin avec l’animal qu’elle aurait acheté en ligne. La jeune femme de 34 ans aurait tout de même fait des confidences à l’agence de presse russe sur ce qui lui est reproché. « J'ai acheté le veau pour qu'il ne soit pas mangé. J'ai décidé de l'emmener dans un si bel endroit et de lui montrer le pays », a-t-elle déclaré, selon les propos rapportés par le média russe.

"Les animaux ne sont pas de la nourriture"

Au cours des prochains jours, Alicia Day sera devant tribunal du district de Tverskoy à Moscou. Elle répondra, en effet, à deux accusations dont chacune pourrait lui voir une condamnation ou une amende. Elle pourrait écoper d’une peine d'emprisonnement jusqu'à 15 jours ou à 120 heures de travaux d'intérêt général. Elle aurait prononcé lors de la promenade qu’elle offrait à l’animal la phrase telle que : « les animaux ne sont pas de la nourriture ».

Place rouge...

Elle aurait tenu ce langage sur la Place Rouge, où les manifestations publiques sont interdites. Selon des informations rapportées par l’agence de presse russe sur la mise en cause, elle aurait rejoint la Russie depuis le 21 janvier et travaillait pour une organisation de protection des animaux, entrant dans le pays avec un visa touristique. D’autres médias la présentent comme une « activiste végétalienne » née à New York qui avait autrefois sauvé un cochon d'une ferme et l'avait gardé dans son appartement à Londres.