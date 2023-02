Le président russe Vladimir Poutine a officiellement signé la loi suspendant la participation de la Russie au traité New Start de réduction des armes stratégiques. Cette décision a été annoncée dans son discours au parlement le 21 février dernier. Selon le texte de loi publié, la validité du traité a été suspendue, mais le président russe pourrait décider de la rétablir à tout moment. La loi est entrée en vigueur le jour de sa publication officielle. Le traité New Start, conclu entre la Russie et les États-Unis en 2010, prévoit la réduction des arsenaux nucléaires des deux pays.

Il doit expirer le 5 février 2026, mais les deux parties ont la possibilité de prolonger sa durée de cinq ans supplémentaires. Selon Vladimir Poutine, la suspension de la participation au traité est due à la présence de puissances nucléaires au sein de l'Otan autres que les États-Unis. La Russie a choisi de suspendre sa participation pour le moment, invoquant la nécessité de revoir les conditions du traité.

Avant de poursuivre la réalisation du traité, il a affirmé qu'il est nécessaire de comprendre comment leurs arsenaux seront pris en compte, a souligné le dirigeant russe. Cette décision de la Russie est une source d'inquiétude pour les États-Unis et l'Union européenne, qui ont appelé à une prolongation du traité New Start. Selon eux, la suspension de la participation de la Russie pourrait avoir des conséquences néfastes sur la stabilité et la sécurité internationales. Les États-Unis ont également exprimé leur préoccupation quant à la modernisation de l'arsenal nucléaire russe.