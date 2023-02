Le 6 février 2023, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé un deuil national de sept jours en réponse au tremblement de terre dévastateur qui a frappé le sud-est de la Turquie. Un puissant séisme de magnitude 7,7 a été enregistré dans la province de Kahramanmaras et un autre séisme de magnitude 7,7 a suivi. Le bilan du séisme s'élève à 1.651 morts et plus de 11.000 blessés. Les destructions ont été enregistrées dans 10 provinces, avec un hôpital public de la ville d'Iskenderun ayant été complètement détruit et un autre bâtiment hospitalier gravement endommagé. En raison de la pénurie de lits dans les institutions médicales, les blessés sont envoyés dans d'autres villes.

Le président russe Vladimir Poutine a proposé son assistance à la Turquie et à la Syrie, qui ont également été affectées par le tremblement de terre. Les autorités algériennes ont décidé d'envoyer 89 spécialistes de la protection civile pour participer aux opérations de sauvetage en Turquie. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune suit la situation de près. D'autres pays comme la Suède et l'Egypte se joignent également à la solidarité internationale: "La Suède va immédiatement allouer 7 millions de couronnes à la Croix-Rouge à des fins humanitaires en Turquie et en Syrie" le ministre de la Défense civile, Carl-Oskar Bohlin

Le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri a tenu lundi des entretiens téléphoniques avec ses homologues turc et syrien, Mevlüt Çavuşoğlu et Fayçal Mekdad, et leur a informé de sa détermination à fournir de l’aide humanitaire urgente à la suite du tremblement de terre. C’est ce qu’a fait savoir le porte-parole de la diplomatie égyptienne Ahmed Abou Zeid selon Tass. L'Algérie a également envoyé une équipe de spécialistes en Syrie pour participer aux opérations de sauvetage. Cette mesure s'inscrit dans la tradition de solidarité internationale de l'État algérien en matière de lutte contre les catastrophes naturelles. Les opérations de sauvetage continuent sur place pour secourir les personnes prises sous les décombres.