Le séisme qui a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie continue de faire la une de la presse internationale. Au nombre des victimes, figurent plusieurs joueurs du club de football turc, Hatayspor, basé à Antakya, qui étaient coincés dans les décombres. Parmi les joueurs, plusieurs ont été extraits vivants des décombres, dans la matinée de ce mardi 7 février 2023. Il s’agit de Christian Atsu, joueur âgé de 30 ans et passé par Chelsea, et d’Onur Ergün également âgé de 30 ans. Par ailleurs, Taner Savut, leur directeur sportif, n’a toujours pas été retrouvé.

Plus de 4300 morts

Le footballeur ghanéen est blessé et a été transporté à l’hôpital pour bénéficier de soins adéquats. Notons que le séisme a eu lieu hier lundi 06 février 2023 et a fait d’énormes dégâts. D’après le dernier bilan officiel, qui est tombé environ 20 heures après la première secousse, d’une magnitude de 7.8, plus de 4300 personnes sont décédées, dont 2921 sur le sol turc, selon l’organisme public de gestion des catastrophes (AFAD). En Syrie, ce sont plus de 1440 personnes qui sont décédées. Le nombre de blessés s’élève, quant à lui, à plus de 11 000 personnes.

Au cours de la même journée, le président turc Recep Tayyip Erdogan a décrété un deuil national de sept jours. Plusieurs autres pays ont apporté leur soutien à la Turquie. 89 spécialistes de la protection civile ont été envoyés par les autorités algériennes, pour prendre part aux opérations de sauvetage en Turquie. D'autres pays comme la Suède et l'Egypte se sont également joints à la solidarité internationale. « La Suède va immédiatement allouer 7 millions de couronnes à la Croix-Rouge à des fins humanitaires en Turquie et en Syrie » avait déclaré le ministre suédois de la Défense civile, Carl-Oskar Bohlin.