Le gouvernement a franchi un nouveau palier en adoptant hier le décret d’application portant baisse du coût du loyer à Dakar et environs. Une loi qui devait entrer en vigueur le premier janvier dernier et qui finalement a été repoussée à une date ultérieure par le gouvernement d'Amadou Ba qui avait saisi le Conseil Constitutionnel pour validation avant la signature du décret par le chef de l’état Macky Sall. Il faut dire que cette question est au cœur des préoccupations des travailleurs qui paient plus de la moitié de leurs revenus en location.

Un coût du loyer qui a connu une augmentation de plus de 200% ces dernières années et donc il était nécessaire pour l’état, de réguler le secteur d’autant plus que la première baisse voulue par Macky Sall en 2014, s’est soldée par un échec dans la pratique. Pour éviter de tomber à nouveau dans ces travers, les acteurs du secteur invitent l'État à décider de se garantir de toutes les dispositions légales pour protéger les usagers, et rappeler à l’ordre les bailleurs qui ne se conforment pas à la loi.

Elimane Sall président de l’association des locataires du Sénégal déclare, ce qu’il faut éviter, c’est de prendre une décision sans qu’il y ait un organe de régulation qui permette aux locataires et aux bailleurs de pouvoir régler leurs problèmes au niveau d’un organe dédié. S’il n'y a pas de contrôle réel sur le terrain, ça va connaître les mêmes problèmes qu’en 2014 et plutôt la digitalisation complète. Momath Cissé de l‘ASCOSEN une association de consommateurs attend plus de célérité de la part du ministre du commerce. Un décret qui doit passer par plusieurs étapes avant d’être officialisé dans une semaine selon des sources.