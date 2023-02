Cheikh Tidian Youm prédit des troubles au Sénégal avant la fin du mandat du président actuel Macky Sall. Selon le chargé de la stratégie et de la vie politique, du Parti de l’Unité et du Rassemblement (Pur), c'est le président Macky Sall lui même qui a rendu favorable le climat du pays aux turbulences. « Il (Macky Sall) réprime l’opposition. A un moment donné, elle va prendre ses responsabilités et faire face. C’est le président de la République qui a posé les germes de cette situation. Donc, effectivement, il y a de fortes chances que Macky Sall ne termine pas son mandat ››, a déclaré Cheikh Ahmed Tidiane Youm lors d'une interview avec un organe de la presse sénégalaise.

Le chargé de la stratégie et de la vie politique, du Pur a ajouté que le Chef d'État Sénégalais n'est pas un artisan de la paix. « Macky Sall est un belliqueux, il est heureux quand il y a des troubles dans le pays. S’il continue dans cette dynamique, le peuple prendra ses responsabilité ». « Je ne laisserai personne détruire ce pays. Quoi qu’il me coûte », avait déclaré le président Macky Sall lors d'une réunion qui s'est tenue suite aux incidents de Mbacké dont l’interdiction du meeting de Pastef est à l'origine.