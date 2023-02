La crise perdure dans le secteur de la santé et des travailleurs des collectivités territoriales. L’inter-coalition a décidé de dérouler un dixième plan d’action qui démarre ce mardi. Un mot d’ordre de grève de 96 h décrété par les syndicalistes en guise de protestations contre le ministre de la santé et des collectivités territoriales qui sont restés silencieux par rapport à leur plateforme revendicative.

Les deux organisations syndicales mettent ainsi en œuvre un 10éme plan d’actions pour dénoncer ce que les responsables qualifient de dilatoire des ministres de la santé et des collectivités territoriales. Les revendications tournent autour du paiement de la prime Force Covid 19 aux travailleurs des collectivités territoriales, de même que des augmentations salariales.

Selon Sidiya Ndiaye l’état traine les pieds en dépit des engagements pris. D’ailleurs le ministère avait déclaré qu’un montant de plus de 100 millions a été dégagé pour payer les indemnités aux travailleurs des centres de traitements épidémiologiques, la liste des bénéficiaires a été confectionnée depuis plus rien. "On demande au ministre de la santé où est passé cet argent", s'interroge le vice -président de la coalition. Toutefois les travailleurs de la santé ont décidé d'assurer le service minimum dans les structures sanitaires.