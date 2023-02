Le cancer dans toutes ses formes continue de traumatiser le monde avec son lot de morts étant la première cause de mortalité selon l’OMS. Au Sénégal, 11 317 nouveaux cas de cancer sont enregistrés chaque année et environ 8 000 décès. Les cancers du col de l’utérus, du sein, du foie, de la prostate et de l’estomac concentrent près de la moitié des nouveaux cas de cancer recensés dans le pays. Toutefois, les enfants sont de plus en plus concernés avec un nombre qui croît chaque année. L’unité d’Onco-Pédiatrie basée à Dakar reçoit en moyenne 220 nouveaux cas sur les 800 cas attendus.

Le ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye profitant de la célébration de la journée de lutte contre le cancer, déclare que les projections faites d’ici 2030, sont alarmantes. Elles indiquent les taux d’incidence et de mortalité devraient augmenter de plus de 40% d’ici les sept (7) prochaines années. «Donc, il est urgent d’accentuer les efforts pour réduire le nombre de nouveaux cas de cancer, de mener des investissements efficients pour renforcer la sensibilisation et l’éducation, mais aussi de permettre à nos populations d’accéder aux services de prévention primaire et de détection précoces », a-t-elle déclaré.

Selon Dr Marie Khemess Ngom Ndiaye , ces mêmes populations ont également besoin des services de diagnostic et de traitement de qualité quels que soient leur niveau de revenu et leur situation géographique. Pour Madame le ministre de la Santé, «la lutte contre le cancer est une priorité» pour le département qu’elle dirige. C’est la raison pour laquelle elle soutient que des stratégies ont été mises en œuvre» en parfaite cohérence avec le Plan stratégique national de lutte et de contrôle contre le cancer 2023-2027.

Le ministre révèle que, malgré ces grandes avancées des défis demeurent toujours, notamment ceux liés à la densification de la radiothérapie et à la maintenance des appareils et au développement des ressources humaines par la création d’unités d’oncologie médicale et la formation en physique médicale.

La présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer (Lisca), Dr Fatma Guenoune informe pour sa part que la Ligue compte rassembler les personnes physique et morales s’intéressant à la lutte contre le cancer en vue d’avoir une synergie des actions dans l’optique de favoriser et de contrôler les initiatives des grands organismes publics et privés contribuant à la lutte contre ce fléau. Mais, il s’agit aussi d’assurer les relations avec les associations internationales et les organismes internationaux s’intéressant à la lutte contre le cancer, en mettant en œuvre des activités d’informations et de communication.