C’est un contingent de centaines d’éléments des sapeurs pompiers du Sénégal qui vont décoller ce soir de l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar en direction d’Ankara capitale de la Turquie. Le contingent sera divisé en deux groupes qui vont ainsi apporter assistance aux victimes du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie depuis la nuit du dimanche au lundi matin. Le président a déclaré: « Mes instructions après le conseil des ministres d’envoyer des éléments des sapeurs pompiers en Turquie et je salue ce détachement ici présent qui devrait prendre l’avion dès ce soir pour apporter la solidarité du Sénégal envers le peuple turc ».

Le président sénégalais a également dans cette perspective décidé en plus des hommes, d’apporter une contribution monétaire d’un million de Dollars soit 600 millions de francs CFA en guise de contribution pour les sinistrés de Turquie et de la Syrie. Pour le moment aucun sénégalais ne fait partie des victimes en dehors des 4 étudiants qui ont pu se sauver et aujourd’hui pris en charge par l'état du Sénégal via son ambassadeur et Turquie le général cheikh Dieng. Selon le dernier bilan du séisme plus de 20 milles morts sont recensés par les autorités des deux pays touchés par cette catastrophe naturelle.