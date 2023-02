Le collectif « Sunu y’ milliards dou Rees » a décidé de maintenir la pression contre l’état du Sénégal concernant le rapport de la cour des comptes qui a épinglé une dizaine de ministres du pouvoir actuel. Un mois jour pour jour après leur rencontre avec le chef du gouvernement Amadou Bâ qui avait pris des gages pour tirer cette affaire au clair, il constate qu’aucun acte n’a été posé dans le sens de la manifestation de la vérité par les autorités en place.

Le collectif qui regroupe plusieurs associations membres de la société civile, estime que le temps d’agir leur a été suffisamment donné et c’est la raison pour laquelle, ces membres ont pris la décision d’appeler les sénégalais à poursuivre la mobilisation entamée lors du rassemblée du 30 Décembre dernier à la place de la Nation. Ainsi, il a été décidé le dépôt d’une plainte auprès du procureur de la république le lundi 06 Février à Dakar.

Il en sera également de même dans tous les tribunaux régionaux et départementaux ou les mêmes actions seront intentées. Le collectif a fait savoir que des actions de lutte entre autres marches et rassemblements pacifiques seront organisées pour exiger que toute la lumière soit faite et que toutes les personnes épinglées par le rapport pour détournement de deniers publics soient traduites devant la justice.