Depuis quelques jours, les occidentaux se lèvent dans un élan de solidarité pour apporter un appui militaire à l'Ukraine qui est engagée dans une guerre qui a démarré en Février de l'année dernière. Dans ce contexte, un haut gradé britannique s'est exprimé sur la possibilité que son pays puisse entrer dans une guerre contre la Russie de Vladimir Poutine. Le général Sir Richard Barrons puisque c'est de lui qu'il s'agit a tenu à mettre en garde au sujet du stock de munitions de la Grande-Bretagne si le pays devait affronter la Russie.

Si la Grande-Bretagne devait affronter la Russie, ses stocks de munitions vont s'épuiser en un jour. C'est ce qu'a affirmé un général britannique récemment dont les propos ont été rapportés par le Daily Mail. Pour le général Sir Richard Barrons, le passé de la Grande Bretagne fait que les réserves du pays ne sont pas importantes. Ce qui impliquent qu'elles s'épuiseront très rapidement si la Grande Bretagne devraient s'engager dans une guerre avec la Russie. Les propos de ce haut gradé interviennent après une récente intervention du ministre de la Défense et celle d'un ex-chef d'Etat major britannique.

En effet, le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a reconnu la faiblesse de l'armée britannique et a affirmé que le budget de défense devrait augmenter pendant les deux prochaines décennies au regard des menaces auxquelles sont pays devrait faire face au quotidien. Pour rappel, plus tôt cette semaine, nous rapportons les propos d'un ex-chef d'Etat major britannique qui laissait entendre que la guerre en Ukraine avait « mis en évidence le fait que la masse et la taille sont importantes ». «Je ne me sens pas à l’aise avec une armée de seulement 73’000 hommes », avait-il martelé.