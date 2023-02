Le célèbre acteur américain Steven Seagal a été décoré ce lundi 27 février par le président russe Vladimir Poutine. Selon un document rendu public sur le site juridique officiel du gouvernement russe, l’homme fort du Kremlin a signé un décret qui remet «l’Ordre de l’Amitié» à l’acteur pour «sa grande contribution au développement de la coopération culturelle et humanitaire internationale». Au cours de ces dernières années, la star de Hollywood s’est démarqué par son soutien aux actions du président russe Vladimir Poutine.

Il a d’ailleurs ouvertement soutenu l’opération militaire russe en Ukraine. En août de l’année dernière, il avait apporté son soutien aux Russes en se rendant dans l’est de l’Ukraine où il a rencontré le chef des séparatistes prorusses de Donetsk, Denis Pouchiline. À l’occasion de l’anniversaire du président russe, l’acteur américain a enregistré une vidéo dans laquelle il exprimait tout le bien qu’il pense de lui.

Déjà critiqué...

Selon le DailyMail qui rapporte l'information, l'acteur américano-serbo-russe Steven Seagal qui a été nommé en 2018 Représentant spécial du ministère russe des Affaires étrangères, chargé des liens humanitaires russo-américains a félicité Poutine d'être « l'un des plus grands dirigeants mondiaux, sinon le plus grand dirigeant mondial, vivant aujourd'hui ». En 2016, il a reçu des mains de Vladimir Poutine, son passeport russe. Suite à sa visite dans un camp de prisonniers sous le contrôle de Moscou en Ukraine, des organisations pro-ukraniennes ont réagi et ont réclamé des sanctions à l’encontre de l’acteur.