D'après le Food and Drug Administration des États-Unis, une consommation excessive de sucres libres est novice pour la santé. Le sucre libre ou sucre ajouté est désormais un ingrédient incontournable dans nos habitudes alimentaires. Les sucres ajoutés font partie de la composition des édulcorants qui sont eux même utilisés dans la transformation de divers aliments. Le sucre de table contient également des sucres ajoutés. Ainsi donc, selon l'étude rapportée par le Food and Drug, consommer trop de sucres ajoutés accentue les risques de contracter des maladies cardiovasculaires.

Les sucres ajoutés sont présents de façon naturelle dans certains aliments comme le sirop, le miel, les jus de fruits, les jus de légumes, les purées, les pâtes. Cependant, l'industrialisation à grande échelle du secteur alimentaire à considérablement augmenter la teneur en sucres ajoutés dans les aliments que nous consommons. Les conséquences se font sentir sur le long terme. Pour réaliser cette étude, les chercheurs de la Food and Drug ont recueilli des données sur le régime alimentaire et la santé de plus de 110 000 personnes sur une période d'une dizaine d'années.

Les habitudes des patients témoins étaient minutieusement scrutées, notamment leur consommation en boissons. L'étude à révéler la présence d'une bonne quantité de sucres ajoutés et cela avait un impact sur le métabolisme, un terreau fertile à la propagation des maladies cardiovasculaires. Plus les participants consommaient du sucre ajouté, plus leur risque de maladie cardiovasculaire, de maladie cardiaque et d'accident vasculaire cérébral était élevé.

Des experts en nutrition recommandent que les consommateurs soient beaucoup plus regardants sur les étiquettes nutritionnelles au moment des achats. "Souvent, les gens pensent à réduire les calories ou à ne pas consommer d'aliments gras, mais ils ne sont peut-être pas conscients des dangers des sucres libres. Lorsque nous achetons des aliments emballés - même ceux que nous ne considérons pas comme sucrés, comme le pain, les céréales pour le petit-déjeuner, les yaourts aromatisés ou les condiments - ces aliments contiennent généralement beaucoup de sucre ajouté, et cela s'additionne. Réduisez votre consommation de boissons sucrées et optez plutôt pour de l'eau sucrée avec des tranches de fruits" préconise au micro de médias américain, le Dr Leana Wen. De plus, il est conseillé d'opter pour les fruits frais ou congelés pour le dessert au lieu de gâteaux, de biscuits ou de crème glacée.