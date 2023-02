Aucun missile russe n’a traversé le ciel roumain comme l’a annoncé l’Ukraine. La Roumanie a démenti cette information dans un contexte de guerre entre l’Ukraine et la Russie. À en croire un communiqué du ministère de la Défense roumain, «le système de surveillance aérienne a détecté un projectile tiré depuis un bateau russe situé en mer Noire» en direction de l’Ukraine. «Mais à aucun moment, il n'est entré dans l'espace aérien roumain», a martelé les responsables roumains. La Moldavie pour sa part a confirmé l’annonce ukrainienne et n’est pas allée par quatre chemins pour interpeller le représentant diplomatique russe sur son territoire.

Plusieurs dizaines de missiles tirés

Les autorités de ce pays ont aussitôt convoqué l’ambassadeur russe dans le cadre de cette situation. Selon le communiqué de l’Ukraine, au total deux projectiles ont été tirés « depuis la mer Noire». Ils ont « traversé l'espace aérien roumain à approximativement 08h33 heure de Paris » avant d’entrer dans l’espace aérien de l’Ukraine, selon l’annonce qui a été faite par le commandant en chef de l'armée ukrainienne Valéry Zaloujny. Plusieurs dizaines de missiles ont été tirés par les Russes et ont touché diverses cibles en Ukraine. « L'ennemi a tiré 71 missiles Kh-101, Kh-555 et missiles de croisière Kalibr (...) Les forces de défense antiaérienne ont détruit 61 missiles», a noté l’armée de l'air ukrainienne dans un communiqué. «L'ennemi a frappé les villes et les infrastructures essentielles de l'Ukraine», a-t-elle ajouté.