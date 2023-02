Les réseaux sociaux permettent aujourd'hui de rassembler les peuples et d'offrir de nouvelles perspectives à multitudes de personnes. Cependant, on constate également que les réseaux sociaux tendent à devenir une zone de non droit où certaines dérives ont pignon sur rue. Prenons le cas des fameux challenges vidéos qui ont le vent en poupe sur différentes plateformes sociales. Aussi loufoque les uns que les autres, ces challenges vidéos représentent une opportunité pour de nombreux internautes d'accéder à la popularité. Plus le challenge est improbable, plus le buzz est garanti.

Malheureusement, certains internautes peuvent dépasser les limites. C'est le cas de cette jeune française de 16 ans qui a précipité la mort d'un petit chien pour relever un challenge sur Tiktok. Le challenge en question était le "cap ou pas cap". L'adolescente qui était en compagnie de ses amis n'a pas eu une autre idée que de placer le pauvre chien dans une sécheuse. Le groupe d'amis aurait ensuite filmé l'animal martyr entrain de souffrir dans la machine. Le chihuahua n'a malheureusement pas survécu à cette torture.

L'adolescente venait ainsi de tuer l'animal de compagnie de sa sœur. La famille fut consternée par l'acte posé par la jeune fille de 16 ans. Les associations d'aide et de protection des animaux se sont saisis du dossier et elles espèrent que l'adolescente sera sévèrement sanctionné. D'après des médias locaux, la jeune fille n'est pas à son premier cas de maltraitance d'animaux. Par le passé, elle aurait adopté deux chiens et elle passait une claire partie de son temps à teindre l'un des chiens.