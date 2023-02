L'Argentin Lionel Messi et les Français Kylian Mbappé et Karim Benzema figurent parmi les trois finalistes pour le prix The Best récompensant le meilleur joueur de l’année 2022, selon la Fédération internationale de football association (Fifa), a fait savoir ce vendredi le service de presse de l'organisation. Lionel Messi joue pour le Paris Saint-Germain qui est devenu l’année dernière champion de France et qui a remporté le Trophée des champions. Il a également remporté la Coupe du monde au Qatar et a été sacré meilleur joueur du tournoi comme auteur de sept buts et de trois passes décisives.

Lionel Messi est devenu le premier de l'histoire à être reconnu meilleur joueur d'un Mondial pour la deuxième fois. Il détient aussi le record d’apparitions en Coupe du monde avec 26 matchs. Kylian Mbappé est son coéquipier. Il a remporté avec l’équipe de France la médaille d’argent à la Coupe du monde avec huit buts inscrits pour devenir le meilleur buteur. Lors de la finale de la Coupe du monde contre l'équipe argentine (3:3, 2:4 aux tirs au but), il a réussi un triplé pour devenir le second joueur de l’histoire à inscrire cet exploit en finale d’une Coupe du monde, après l’Anglais Geoff Hurst en 1966. L'attaquant français est devenu le meilleur buteur de l'histoire des finales des championnats du monde avec quatre buts et a rejoint le roi Pelé au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde, avec douze buts au compteur.

Karim Benzema joue pour le Real. L'année dernière, il a remporté avec l’équipe espagnole la Ligue des champions, la Supercoupe de l’UEFA, le championnat et la Coupe d'Espagne. Le Français a remporté le titre de Joueur de l'année de l'UEFA 2021/2022 et a remporté le Ballon d'or 2022. Il a dû renoncer à la Coupe du monde au Qatar en raison d'une blessure, après quoi il a annoncé sa retraite internationale. Parmi les femmes, le titre de meilleure joueuse de la Fifa est disputé par la gagnante du Championnat d'Europe au sein de l'équipe d'Angleterre et meilleure buteuse du tournoi Beth Mead, l'Américaine Alex Morgan et la championne d'Espagne avec Barcelone et Ballon d'or de 2022, Alexia Putellas.

Cette dernière est la première joueuse de l’histoire à remporter deux Ballons d'or de suite. Elle a également été reconnue meilleure joueuse de l'année, selon l'UEFA, deux fois de suite. Le prix du meilleur joueur de la Fifa est décerné depuis 2017. Il a été attribué à deux reprises au Portugais Cristiano Ronaldo et au Polonais Robert Lewandowski, une fois à Lionel Messi et au Croate Luka Modric. Cette année, la cérémonie de remise des prix se tiendra le 27 février à Paris.