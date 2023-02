La Turquie a été frappée par un tremblement de terre dévastateur ces dernières semaines. Le séisme a causé des milliers de répliques et ont causé la mort de dizaines de milliers de personnes. Cependant, les efforts de recherche et de sauvetage ont été menés par un grand nombre de personnes, avec l'aide de nombreux pays du monde entier et ont permis de sauver des ceintaines de personnes, mais pas suffisamment pour inverser la tendance. Selon les autorités turques, il y a eu environ 10 000 répliques du tremblement de terre à ce jour. Les opérations de recherche et de sauvetage ont été menées à bien dans près de 21 000 bâtiments.

Selon les derniers décomptes, le nombre de personnes décédées s'élève à 44 374. Ces chiffres montrent à quel point ces tremblements de terre ont été dévastateurs pour la population turque. Et ce Malgré l'aide de secouristes locaux et étrangers qui ont travaillé dur pour sauver des vies et aider les blessés. Selon les autorités turques, 8 182 membres du personnel de recherche et de sauvetage ont mené des opérations de sauvetage. Les sauveteurs étrangers ont également joué un rôle important dans les opérations de secours, en aidant à sauver des vies et à traiter les blessés.

Le gouvernement turc a reçu l'aide de 102 pays au total, et les secouristes de 23 pays ont achevé leur mission et sont rentrés chez eux. Cette aide a été très appréciée par les autorités turques, qui ont exprimé leur gratitude envers tous les pays qui ont envoyé des secouristes pour aider la Turquie. L'effort de secours comprenait également la fourniture de tentes pour abriter les rescapés. La Turquie a reçu 75 000 tentes, qui ont été installées pour héberger temporairement les personnes touchées par les tremblements de terre.