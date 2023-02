Le nombre de victimes des tremblements de terre qui ont frappé le sud de la Turquie a augmenté à 29 605 morts, selon les services turcs de situations d'urgence. Les secousses de magnitude 7,6 minimum ont touché plus de 13 millions de personnes dans 10 provinces. Des pays de la région, tels que la Syrie et le Liban, ont également ressenti les séismes. Jusqu'à présent, près de 148 000 personnes ont été évacuées des provinces affectées.

Le président Recep Tayyip Erdogan a qualifié ces tremblements de terre d'une des pires catastrophes sismiques de l'histoire de la Turquie. Les efforts de secours sont toujours en cours pour aider les personnes touchées et les sauver des décombres. L'impact émotionnel et économique de cette catastrophe sera immense pour les personnes affectées et le pays dans son ensemble. Une solidarité internationale s'est mise en place pour aider les victimes et les familles et tenter de secourir le maximum de personnes possible.