Un nouveau séisme a frappé la Turquie dans l’après-midi de ce lundi 20 février. Cette nouvelle catastrophe intervient dans ce pays seulement deux semaines après la situation dramatique à laquelle il a été confronté. Le séisme actuel est de magnitude 6,4. De nouveaux immeubles se seraient effondrés. Selon les médias qui ont rapporté la nouvelle, l’épicentre serait situé dans la localité de Hatay. Tout ceci intervient alors que le pays continue de pleurer ses fils et filles qui sont décédés lors des premières secousses de magnitude 7,8 et 7,5. À ce jour, plus de 41 000 victimes ont été dénombrées. Pour l’heure, la situation reste confuse suite à cette série de drames qu’enregistre ce pays.

300 répliques

Rappelons que la province de Kahramanmaras, dans le sud-est de la Turquie, a été frappée le 6 février par séisme de magnitude 7,7. Les secousses, suivies de plus de 300 répliques, ont été ressenties dans 10 provinces du pays, ainsi que dans les États voisins, dont la Syrie, où des dégâts importants ont également été constatés. Le drame n’aura épargné personne sur son chemin. Plusieurs jours après l’effondrement des immeubles, des survivants ont été retrouvés alors que des corps sans vie ont également découvert sous les décombres. C’est le cas du footballeur ghanéen Christian Atsu. Recherché après les séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie il y a quelques jours, il a été retrouvé mort. Son corps a été retrouvé sans vie sous les décombres.