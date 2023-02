Près de douze mois après le démarrage de l'offensive lancée par la Russie en Ukraine, les combats se poursuivent sur le terrain. Ces dernières semaines, les combats se sont intensifiés dans certaines régions ce qui a poussé Kiev à se tourner vers les occidentaux pour demander un soutien militaires. Alors que les combats se poursuivent inlassablement sur le terrain, un responsable ukrainien a affirmé que Moscou se prépare à lancer une importante offensive dans son pays l'Ukraine.

La Russie prépare-t-elle des attaques majeures alors que la guerre en Ukraine va boucler les douze mois de combats dans quelques semaines. C'est en tout cas ce que pense un officiel ukrainien qui s'est confié à un média international. Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil de la sécurité nationale et de la défense de l'Ukraine, puisque c'est de lui qu'il s'agit a déclaré a Sky News que la Russie de Poutine pourrait lancer des attaques contre son pays depuis le nord, le sud et l'est le 24 février pour coïncider avec l'anniversaire de l'offensive russe.

"La Russie se prépare à une escalade maximale", a déclaré l'officiel ukrainien qui confie que son pays n'exclut aucun scénario. "Quand il s'agit d'une offensive de différentes directions, comme pour l'instant, je peux dire que nous n'excluons aucun scénario dans les deux à trois prochaines semaines", lâche l'officiel ukrainien qui estime que le pire reste à venir. "Bien sûr, nous avons traversé une longue période difficile, mais je suis conscient que les principaux combats sont encore à venir et qu'ils auront lieu cette année d'ici deux à trois mois. Ce seront des mois déterminants dans la guerre. Nous avons nos propres plans et ils sont clairs pour nous. Ils ne sont pas cachés à nos principaux partenaires", a estimé Oleksiy Danilov.